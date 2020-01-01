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Land Rover > Discovery 3 (2004-2009) > Алюминиевая накладка порога Ленд Ровер Дискавери 3 4 (черная) >

Наш интернет-магазин предлагает своим клиентам торцевую накладку молдинг  порога для автомобилей Ленд Ровер Дискавери 3 4 черного цвета. Торцевая накладка изготовлена нашим предприятием из алюминиевого сплава, на станках с ЧПУ , что позволило добиться полного соответствия оригиналу.   Для защиты алюминия от воздействия щелочей, кислот и органических растворителей планка окрашена порошком по технологии мирового лидера профильной отрасли - компании Henkei, в три слоя.

Цена  за 1 шт. Установка планки в нашем сервисе 1000 руб за 1 шт.

Цены на установку действительны ТОЛЬКО для аксессуаров, ПРИОБРЕТЕННЫХ У НАС.

Наценка за наложенный платеж указана за один молдинг. При заказе двух и более стоимость будет прибавляться пропорционально.

Продукция сертифицирована.

Купить нашу продукцию Алюминиевая накладка порога Ленд Ровер Дискавери 3 4 (черная) с оплатой при получении можно в терминалах компании СДЭК и Кит вашего города. Все цены указаны за комплект порогов с креплениями и всем необходимым для самостоятельной установки.

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Алюминиевая накладка порога Ленд Ровер Дискавери 3 4 (черная)

 

  • 2000 руб.

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